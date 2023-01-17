СМОГАРЁВА (ТРЕГУБЕНКО) МАРФА ДМИТРИЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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СМОГАРЁВА (ТРЕГУБЕНКО) МАРФА ДМИТРИЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1893

Дата смерти

07.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1893

Отец: Трегубенко ДМИТРИЙ АРТЕМЬЕВИЧ

Мать: Трегубенко МАРИЯ МОИСЕЕВНА

Рождение ребёнка
1920

Дочь: АННА МАТВЕЕВНА

Отец ребёнка: Смогарёв МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
30.05.1924

Сын: Смогарёв ИВАН МАТВЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Смогарёв МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Приближная, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1926

Сын: Смогарёв ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Смогарёв МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смогарёв МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Смерть
07.07.1974
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