СМОГАРЁВА (ТРЕГУБЕНКО) МАРФА ДМИТРИЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1893
Дата смерти07.07.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1893
Рождение ребёнка
1920
Дочь: АННА МАТВЕЕВНА
Отец ребёнка: Смогарёв МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
30.05.1924
Отец ребёнка: Смогарёв МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Приближная, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1926
Сын: Смогарёв ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Смогарёв МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1974