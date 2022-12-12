СМОГАРЁВ МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: АННА МАТВЕЕВНА
Мать ребёнка: Смогарёва МАРФА ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
30.05.1924
Мать ребёнка: Смогарёва МАРФА ДМИТРИЕВНА
Приближная, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1926
Сын: Смогарёв ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Смогарёва МАРФА ДМИТРИЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930