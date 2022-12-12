СМОГАРЁВ МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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СМОГАРЁВ МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: АННА МАТВЕЕВНА

Мать ребёнка: Смогарёва МАРФА ДМИТРИЕВНА

Рождение ребёнка
30.05.1924

Сын: Смогарёв ИВАН МАТВЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Смогарёва МАРФА ДМИТРИЕВНА

Приближная, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1926

Сын: Смогарёв ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Смогарёва МАРФА ДМИТРИЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смогарёва МАРФА ДМИТРИЕВНА

Смерть
1930
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