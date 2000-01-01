ТРЕГУБЕНКО ДМИТРИЙ АРТЕМЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ТРЕГУБЕНКО ДМИТРИЙ АРТЕМЬЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Трегубенко АРТЕМИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Неизвестно ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: Трегубенко МАРИЯ МОИСЕЕВНА

Рождение ребёнка
12.04.1893

Дочь: Смогарёва МАРФА ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: Трегубенко МАРИЯ МОИСЕЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубенко МАРИЯ МОИСЕЕВНА

Смерть
Неизвестно
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