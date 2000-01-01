ТРЕГУБЕНКО ДМИТРИЙ АРТЕМЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Трегубенко АРТЕМИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Неизвестно ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: Трегубенко МАРИЯ МОИСЕЕВНА
Рождение ребёнка
12.04.1893
Дочь: Смогарёва МАРФА ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: Трегубенко МАРИЯ МОИСЕЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно