ТРЕГУБЕНКО МАРИЯ МОИСЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ТРЕГУБЕНКО МАРИЯ МОИСЕЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Неизвестно ДМИТРИЕВНА

Отец ребёнка: Трегубенко ДМИТРИЙ АРТЕМЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
12.04.1893

Дочь: Смогарёва МАРФА ДМИТРИЕВНА

Отец ребёнка: Трегубенко ДМИТРИЙ АРТЕМЬЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубенко ДМИТРИЙ АРТЕМЬЕВИЧ

Смерть
Неизвестно
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