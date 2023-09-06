Цуканова (Абакумец) Елена Владимировна
Место рожденияВсеволожск Ленинградской области
Дата рождения09.06.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цуканов Владимир
Рождение ребёнка
18.03.1977
Сын: Цуканов Константин Владимирович
Отец ребёнка: Цуканов Владимир
Рождение ребёнка
15.07.1980
Дочь: Милая (Цуканова) Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Цуканов Владимир