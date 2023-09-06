Цуканова (Абакумец) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуканова (Абакумец) Елена Владимировна

Место рождения

Всеволожск Ленинградской области

Дата рождения

09.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1956

Отец: Абакумец Владимир Тимофеевич

Мать: Абакумец (Моисей) Ядвига Викентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цуканов Владимир

Рождение ребёнка
18.03.1977

Сын: Цуканов Константин Владимирович

Отец ребёнка: Цуканов Владимир

Рождение ребёнка
15.07.1980

Дочь: Милая (Цуканова) Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Цуканов Владимир

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