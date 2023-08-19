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Цуканов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цуканова (Абакумец) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
18.03.1977

Сын: Цуканов Константин Владимирович

Мать ребёнка: Цуканова (Абакумец) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
15.07.1980

Дочь: Милая (Цуканова) Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Цуканова (Абакумец) Елена Владимировна

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