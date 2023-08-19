Цуканов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1977
Сын: Цуканов Константин Владимирович
Мать ребёнка: Цуканова (Абакумец) Елена Владимировна
Рождение ребёнка
15.07.1980
Дочь: Милая (Цуканова) Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Цуканова (Абакумец) Елена Владимировна