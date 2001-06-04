Абакумец (Моисей) Ядвига Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумец (Моисей) Ядвига Викентьевна

Место рождения

Всеволожск Ленинградской области

Дата рождения

21.05.1928

Дата смерти

04.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1928

Отец: Моисей Викентий Андреевич

Мать: Моисей Генувефа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абакумец Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.11.1949

Сын: Абакумец Борис Владимирович

Отец ребёнка: Абакумец Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.06.1955

Дочь: Вессарт (Абакумец) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Абакумец Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
09.06.1956

Дочь: Цуканова (Абакумец) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Абакумец Владимир Тимофеевич

Смерть
04.06.2001

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