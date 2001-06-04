Абакумец (Моисей) Ядвига Викентьевна
Место рожденияВсеволожск Ленинградской области
Дата рождения21.05.1928
Дата смерти04.06.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1949
Сын: Абакумец Борис Владимирович
Отец ребёнка: Абакумец Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.06.1955
Дочь: Вессарт (Абакумец) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Абакумец Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.06.1956
Дочь: Цуканова (Абакумец) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Абакумец Владимир Тимофеевич
Смерть
04.06.2001