Абакумец Владимир Тимофеевич
Место рожденияОдесская область крутянский район
Дата рождения13.05.1928
Дата смерти29.09.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1949
Сын: Абакумец Борис Владимирович
Мать ребёнка: Абакумец (Моисей) Ядвига Викентьевна
Рождение ребёнка
23.06.1955
Дочь: Вессарт (Абакумец) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Абакумец (Моисей) Ядвига Викентьевна
Рождение ребёнка
09.06.1956
Дочь: Цуканова (Абакумец) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Абакумец (Моисей) Ядвига Викентьевна
Смерть
29.09.1988