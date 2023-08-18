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Абакумец Владимир Тимофеевич

Место рождения

Одесская область крутянский район

Дата рождения

13.05.1928

Дата смерти

29.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1928

Отец: Абакумец Тимофей Александрович

Мать: Абакумец (Франкевич) Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абакумец (Моисей) Ядвига Викентьевна

Рождение ребёнка
14.11.1949

Сын: Абакумец Борис Владимирович

Мать ребёнка: Абакумец (Моисей) Ядвига Викентьевна

Рождение ребёнка
23.06.1955

Дочь: Вессарт (Абакумец) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Абакумец (Моисей) Ядвига Викентьевна

Рождение ребёнка
09.06.1956

Дочь: Цуканова (Абакумец) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Абакумец (Моисей) Ядвига Викентьевна

Смерть
29.09.1988

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