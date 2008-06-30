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Соседова Мария Гртгорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1927

Дата смерти

30.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

мк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1927

Отец: Соседов Григорий

Мать: Соседова Агрофена

Рождение ребёнка
23.10.1952

Сын: Куликов Александр Петрвич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.03.1956

Дочь: Ополяр Лидия Куприяновна

Отец ребёнка: Соседов Куприян Михайлович

Рождение ребёнка
20.12.1957

Дочь: Урюпина Анна Куприяновна

Отец ребёнка: Соседов Куприян Михайлович

Рождение ребёнка
06.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соседов Куприян Михайлович

Рождение ребёнка
22.06.1963

Дочь: Тульчий Ольга Куприяновна

Отец ребёнка: Соседов Куприян Михайлович

Рождение ребёнка
04.12.1966

Дочь: Курчанова Галина Куприяновна

Отец ребёнка: Соседов Куприян Михайлович

Смерть
30.06.2008

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