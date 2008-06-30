Соседова Мария Гртгорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1927
Дата смерти30.06.2008
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1927
Отец: Соседов Григорий
Мать: Соседова Агрофена
Рождение ребёнка
23.10.1952
Сын: Куликов Александр Петрвич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.03.1956
Дочь: Ополяр Лидия Куприяновна
Отец ребёнка: Соседов Куприян Михайлович
Рождение ребёнка
20.12.1957
Дочь: Урюпина Анна Куприяновна
Отец ребёнка: Соседов Куприян Михайлович
Рождение ребёнка
06.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соседов Куприян Михайлович
Рождение ребёнка
22.06.1963
Дочь: Тульчий Ольга Куприяновна
Отец ребёнка: Соседов Куприян Михайлович
Рождение ребёнка
04.12.1966
Дочь: Курчанова Галина Куприяновна
Отец ребёнка: Соседов Куприян Михайлович
Смерть
30.06.2008