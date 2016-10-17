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Куликов Александр Петрвич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1952

Дата смерти

17.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1952

Отец: не указан

Мать: Соседова Мария Гртгорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Евгения Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Елена Александровна

Мать ребёнка: Куликова Нина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Нина Никифоровна

Смерть
17.10.2016
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