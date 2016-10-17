Куликов Александр Петрвич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1952
Дата смерти17.10.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1952
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Евгения Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Елена Александровна
Мать ребёнка: Куликова Нина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.2016