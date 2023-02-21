Соседов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соседов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1927

Дочь: Соседова Мария Гртгорьевна

Мать ребёнка: Соседова Агрофена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соседов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Соседова Агрофена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соседова Оня Григорьевна

Мать ребёнка: Соседова Агрофена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соседова Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Соседова Агрофена

Смерть
1943
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