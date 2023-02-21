Соседова Оня Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соседов Григорий
Мать: Соседова Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заборцева Нина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заборцев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заборцев Михаил
Смерть
Неизвестно