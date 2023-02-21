Соседова Оня Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоседова Оня Григорьевна

Соседова Оня Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соседов Григорий

Мать: Соседова Агрофена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заборцева Нина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заборцев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заборцев Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close