Садкова (Ширинкина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадкова (Ширинкина) Вера

Садкова (Ширинкина) Вера

avatar

Место рождения

Воронежская обл.

Дата рождения

28.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1954

Отец: Ширинкин Василий

Мать: Ширинкина Мария

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Около 19.04.1985

Сын: Садков Василий

Отец ребёнка: Садков Николай

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
30.05.1989

Дочь: Луговина Светлана

Отец ребёнка: Садков Николай

Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садков Николай

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close