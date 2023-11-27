Садкова (Ширинкина) Вера
Место рожденияВоронежская обл.
Дата рождения28.04.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1954
Отец: Ширинкин Василий
Мать: Ширинкина Мария
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Около 19.04.1985
Сын: Садков Василий
Отец ребёнка: Садков Николай
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
30.05.1989
Дочь: Луговина Светлана
Отец ребёнка: Садков Николай
Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садков Николай