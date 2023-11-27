Луговина (Садкова) Светлана
Место рожденияВоронежская обл.
Дата рождения30.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1989
Отец: Садков Николай
Мать: Садкова Вера
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
15.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луговин Николай
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
27.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луговин Николай
Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луговин Николай