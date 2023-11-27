Луговина (Садкова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговина (Садкова) Светлана

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Место рождения

Воронежская обл.

Дата рождения

30.05.1989

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1989

Отец: Садков Николай

Мать: Садкова Вера

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
15.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луговин Николай

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
27.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луговин Николай

Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговин Николай

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