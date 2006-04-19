Ширинкина (Шабунина) Мария
Место рожденияВоронежская обл.
Дата рождения19.08.1934
Дата смертиОколо 19.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1934
Отец: Шабунин Матвей
Мать: Шабунина Анна
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
28.04.1954
Дочь: Садкова Вера
Отец ребёнка: Ширинкин Василий
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
30.10.1959
Сын: Ширинкин Александр
Отец ребёнка: Ширинкин Василий
Воронежская обл.
Смерть
Около 19.04.2006
Воронежская обл.