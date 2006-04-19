Ширинкина (Шабунина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширинкина (Шабунина) Мария

Место рождения

Воронежская обл.

Дата рождения

19.08.1934

Дата смерти

Около 19.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1934

Отец: Шабунин Матвей

Мать: Шабунина Анна

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
28.04.1954

Дочь: Садкова Вера

Отец ребёнка: Ширинкин Василий

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
30.10.1959

Сын: Ширинкин Александр

Отец ребёнка: Ширинкин Василий

Воронежская обл.
Смерть
Около 19.04.2006
Воронежская обл.
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