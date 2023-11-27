Ширинкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширинкин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 11.09.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1954

Дочь: Садкова Вера

Мать ребёнка: Ширинкина Мария

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
30.10.1959

Сын: Ширинкин Александр

Мать ребёнка: Ширинкина Мария

Воронежская обл.
Смерть
Около 11.09.1976
Воронежская обл.
Похороны
Неизвестно
Воронежская обл.
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