Ширинкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 11.09.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1954
Дочь: Садкова Вера
Мать ребёнка: Ширинкина Мария
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
30.10.1959
Сын: Ширинкин Александр
Мать ребёнка: Ширинкина Мария
Воронежская обл.
Смерть
Около 11.09.1976
Воронежская обл.
Похороны
Неизвестно
Воронежская обл.