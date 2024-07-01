Антипин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиОколо 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Антипин Федор
Бракосочетание
15.02.1856
Рождение ребёнка
03.12.1869
Дочь: Антипина Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Антипина (Федорова) Юстина (Устина) Савельевна
Рождение ребёнка
23.06.1872
Сын: Антпин Иван Иванович
Мать ребёнка: Антипина (Федорова) Юстина (Устина) Савельевна
Рождение ребёнка
15.10.1876
Дочь: Антипина Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Антипина (Федорова) Юстина (Устина) Савельевна
Смерть
Около 1879