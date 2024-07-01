Антипин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипин Иван Федорович

Антипин Иван Федорович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

Около 1879

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Антипин Федор

Мать: Антипина Елена Алексеевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
15.02.1856

Жена: Антипина (Федорова) Юстина (Устина) Савельевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1869

Дочь: Антипина Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Антипина (Федорова) Юстина (Устина) Савельевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1872

Сын: Антпин Иван Иванович

Мать ребёнка: Антипина (Федорова) Юстина (Устина) Савельевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1876

Дочь: Антипина Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Антипина (Федорова) Юстина (Устина) Савельевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Около 1879
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.