Антипина Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Антипин Федор
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Антипин Федор
Рождение ребёнка
1822
Сын: Антипин Артемий Федорович
Отец ребёнка: Антипин Федор
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Антипин Федор
Место жительства
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипин Федор
Смерть
Неизвестно