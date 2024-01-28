Антипина Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипина Елена Алексеевна

Антипина Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Антипин Стефан Федорович

Отец ребёнка: Антипин Федор

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Антипин Иван Федорович

Отец ребёнка: Антипин Федор

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Антипин Артемий Федорович

Отец ребёнка: Антипин Федор

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Антипин Иван Федорович

Отец ребёнка: Антипин Федор

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Федор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close