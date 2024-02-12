Антипина Юстина (Устина) Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиМежду 1879 и 1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1859
Рождение ребёнка
12.02.1866
Сын: Антипин Алексей
Незаконнорожденный "за отлучкой мужа"
Рождение ребёнка
03.12.1869
Дочь: Антипина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Антипин Иван Федорович
Рождение ребёнка
23.06.1872
Сын: Антпин Иван Иванович
Отец ребёнка: Антипин Иван Федорович
Рождение ребёнка
15.10.1876
Дочь: Антипина Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Антипин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1879 и 1888