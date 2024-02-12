Антипина Юстина (Устина) Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Юстина (Устина) Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Между 1879 и 1888

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1859
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1866

Сын: Антипин Алексей

Отец ребёнка: не указан

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Незаконнорожденный "за отлучкой мужа"
Рождение ребёнка
03.12.1869

Дочь: Антипина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Антипин Иван Федорович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1872

Сын: Антпин Иван Иванович

Отец ребёнка: Антипин Иван Федорович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1876

Дочь: Антипина Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Антипин Иван Федорович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Иван Федорович

Смерть
Между 1879 и 1888
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
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