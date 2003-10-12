Валевич Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалевич Григорий Иванович

Валевич Григорий Иванович

Место рождения

Береке, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

07.05.1933

Дата смерти

12.10.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1933

Отец: Валевич Иван

Мать: Валевич Полина

Береке, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
11.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Рождение ребёнка
05.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Петровна

Смерть
12.10.2003
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close