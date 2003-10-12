Валевич Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения07.05.1933
Дата смерти12.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1933
Отец: Валевич Иван
Мать: Валевич Полина
Рождение ребёнка
11.02.1960
Рождение ребёнка
05.11.1966
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Петровна
Смерть
12.10.2003
Похороны
Неизвестно