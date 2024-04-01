Валевич Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова (Валевич) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Валевич Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валевич Иван
Рождение ребёнка
01.10.1930
Отец ребёнка: Валевич Иван
Рождение ребёнка
07.05.1933
Сын: Валевич Григорий Иванович
Отец ребёнка: Валевич Иван
Береке, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно