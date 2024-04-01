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Валевич Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова (Валевич) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Валевич Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валевич Иван

Рождение ребёнка
01.10.1930

Сын: Валевич Михаил Иванович

Отец ребёнка: Валевич Иван

Рождение ребёнка
07.05.1933

Сын: Валевич Григорий Иванович

Отец ребёнка: Валевич Иван

Береке, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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