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Валевич Михаил Иванович

Место рождения

Новосибирская область

Дата рождения

01.10.1930

Дата смерти

06.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1930

Отец: Валевич Иван

Мать: Валевич Полина

Рождение ребёнка
1936

Сын: Валевич Григорий Иванович

Мать ребёнка: Валевич (Охрименко) Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
1950

Сын: Валевич Александр Михайлович

Мать ребёнка: Валевич (Охрименко) Валентина Ильинична

Рождение ребёнка
1950

Сын: Валевич Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Валевич (Охрименко) Валентина Ильинична

Смерть
06.03.2001
Береке, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

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