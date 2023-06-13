Брук Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брук Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Брук Наум Михайлович

Мать ребёнка: Брук -

Судак, Судак, Республика Крым
Рождение ребёнка
22.02.1912

Сын: Брук Лев Михайлович

Мать ребёнка: Брук -

Судак, Судак, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма Михайловна

Мать ребёнка: Брук -

Судак, Судак, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брук Илья Михайлович

Мать ребёнка: Брук -

Судак, Судак, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ревекка Михайловна

Мать ребёнка: Брук -

Судак, Судак, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брук -

Смерть
Неизвестно
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