Судак
Судак, Республика Крым (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
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- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1702Судак, местеч. вл. русск. тат. и греческ. (**)при ррч. Карагаче и Суук-Су и по берегу моря.6025215489425Церковь православная 1. Почтовые контора и станция. Кордон пограничной стражи.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
535. Судак, колония, при Черном море, дворов 49, жителей 245, молитвенный дом, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
796490Судакгород респ.знач.44°51,0' с.ш.34°58,0' в.д.L-36-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
35723000001г Судакгород