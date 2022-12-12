город Судак, город Судак, Судак, Республика Крым (на 2019) — Familio

Судак

Судак, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Феодосийский уезд
1702Судак, местеч. вл. русск. тат. и греческ. (**)при ррч. Карагаче и Суук-Су и по берегу моря.6025215489425Церковь православная 1. Почтовые контора и станция. Кордон пограничной стражи.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Феодосийский уезд, Таракташская волость
535. Судак, колония, при Черном море, дворов 49, жителей 245, молитвенный дом, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым
796490Судакгород респ.знач.44°51,0' с.ш.34°58,0' в.д.L-36-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Судак
35723000001г Судакгород
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