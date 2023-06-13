Брук -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Брук Наум Михайлович
Отец ребёнка: Брук Михаил
Рождение ребёнка
22.02.1912
Сын: Брук Лев Михайлович
Отец ребёнка: Брук Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма Михайловна
Отец ребёнка: Брук Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брук Илья Михайлович
Отец ребёнка: Брук Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ревекка Михайловна
Отец ребёнка: Брук Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брук Михаил
Смерть
Неизвестно