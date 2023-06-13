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Брук -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Брук Наум Михайлович

Отец ребёнка: Брук Михаил

Судак, Судак, Республика Крым
Рождение ребёнка
22.02.1912

Сын: Брук Лев Михайлович

Отец ребёнка: Брук Михаил

Судак, Судак, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма Михайловна

Отец ребёнка: Брук Михаил

Судак, Судак, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брук Илья Михайлович

Отец ребёнка: Брук Михаил

Судак, Судак, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ревекка Михайловна

Отец ребёнка: Брук Михаил

Судак, Судак, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брук Михаил

Смерть
Неизвестно
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