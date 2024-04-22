Тапинова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тапинова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тапинов Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Тапинов Фёдор Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёдоровна (Тапинова) Нина

Отец ребёнка: Тапинов Фёдор Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тапинов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Тапинов Фёдор Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тапинова) Зоя

Отец ребёнка: Тапинов Фёдор Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тапинов Владимир Фёдорович (Володя Младший)

Отец ребёнка: Тапинов Фёдор Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тапинов Фёдор Федотович

Рождение ребёнка
08.03.1928

Дочь: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Тапинов Фёдор Федотович

Смерть
Неизвестно

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