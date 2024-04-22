Тапинова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тапинов Фёдор Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёдоровна (Тапинова) Нина
Отец ребёнка: Тапинов Фёдор Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тапинов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Тапинов Фёдор Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тапинова) Зоя
Отец ребёнка: Тапинов Фёдор Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тапинов Владимир Фёдорович (Володя Младший)
Отец ребёнка: Тапинов Фёдор Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1928
Дочь: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Тапинов Фёдор Федотович
Смерть
Неизвестно