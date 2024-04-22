Тапинов Владимир Фёдорович (Володя Младший) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тапинов Владимир Фёдорович (Володя Младший)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тапинов Фёдор Федотович

Мать: Тапинова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тапинов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тапинов Юрий Владимирович Старший

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1967

Дочь: Долгова (Тапинова) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: не указана

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