Тапинов Владимир Фёдорович (Володя Младший)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тапинов Фёдор Федотович
Мать: Тапинова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тапинов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тапинов Юрий Владимирович Старший
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1967
Дочь: Долгова (Тапинова) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: не указана