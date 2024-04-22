Тапинов Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тапинов Фёдор Федотович
Мать: Тапинова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тапинов Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тапинова) Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тапинова) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана