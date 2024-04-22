Фёдоровна (Тапинова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоровна (Тапинова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тапинов Фёдор Федотович

Мать: Тапинова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Светлана

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1958

Дочь: (Петрова) Роза Городничева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.02.1960

Дочь: Карачурина (Петрова) Надежда

Отец ребёнка: не указан

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