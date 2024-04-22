Фёдоровна (Тапинова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тапинов Фёдор Федотович
Мать: Тапинова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Светлана
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1958
Дочь: (Петрова) Роза Городничева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.02.1960
Дочь: Карачурина (Петрова) Надежда
Отец ребёнка: не указан