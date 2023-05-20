Кеннеди ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКеннеди ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД

Кеннеди ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1917

Дата смерти

22.11.1063

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Смерть
22.11.1063
Рождение
29.05.1917

Отец: Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК (Старший)

Мать: Кеннеди (Фицджеральд) РОЗА ЭЛИЗАБЕТ

Бракосочетание
12.08.1953

Жена: Кеннеди Онассис (Ли Бувье) ЖАКЛИН

Рождение ребёнка
27.11.1957

Дочь: (Кеннеди) КЭРОЛАЙН БУВЬЕ

Мать ребёнка: Кеннеди Онассис (Ли Бувье) ЖАКЛИН

Рождение ребёнка
25.11.1960

Сын: Кеннеди ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД (Младший)

Мать ребёнка: Кеннеди Онассис (Ли Бувье) ЖАКЛИН

Мы используем куки для улучшения работы сайта.