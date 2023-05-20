Кеннеди ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1917
Дата смерти22.11.1063
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
22.11.1063
Рождение
29.05.1917
Бракосочетание
12.08.1953
Рождение ребёнка
27.11.1957
Дочь: (Кеннеди) КЭРОЛАЙН БУВЬЕ
Мать ребёнка: Кеннеди Онассис (Ли Бувье) ЖАКЛИН
Рождение ребёнка
25.11.1960
Сын: Кеннеди ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД (Младший)
Мать ребёнка: Кеннеди Онассис (Ли Бувье) ЖАКЛИН