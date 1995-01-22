Кеннеди (Фицджеральд) РОЗА ЭЛИЗАБЕТ
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1890
Дата смерти22.01.1995
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1890
Отец: Фицджеральд ДЖОН ФРЭНСИС
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1915
Отец ребёнка: Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК (Старший)
Рождение ребёнка
29.05.1917
Отец ребёнка: Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК (Старший)
Рождение ребёнка
10.07.1921
Дочь: Шрайвер (Кеннеди) ЮНИС МЭРИ
Отец ребёнка: Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК (Старший)
Рождение ребёнка
20.11.1925
Отец ребёнка: Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК (Старший)
Рождение ребёнка
22.02.1932
Сын: Кеннеди ЭДВАРД МУР
Отец ребёнка: Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК (Старший)
Смерть
22.01.1995