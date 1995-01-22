Кеннеди (Фицджеральд) РОЗА ЭЛИЗАБЕТ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кеннеди (Фицджеральд) РОЗА ЭЛИЗАБЕТ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1890

Дата смерти

22.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1890

Отец: Фицджеральд ДЖОН ФРЭНСИС

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК (Старший)

Рождение ребёнка
25.01.1915

Сын: Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК

Отец ребёнка: Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК (Старший)

Рождение ребёнка
29.05.1917

Сын: Кеннеди ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД

Отец ребёнка: Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК (Старший)

Рождение ребёнка
10.07.1921

Дочь: Шрайвер (Кеннеди) ЮНИС МЭРИ

Отец ребёнка: Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК (Старший)

Рождение ребёнка
20.11.1925

Сын: Кеннеди РОБЕРТ ФРЭНСИС

Отец ребёнка: Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК (Старший)

Рождение ребёнка
22.02.1932

Сын: Кеннеди ЭДВАРД МУР

Отец ребёнка: Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК (Старший)

Смерть
22.01.1995

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