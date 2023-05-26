Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК (Старший) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК (Старший)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1888

Дата смерти

18.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1888

Отец: Кеннеди ПАТРИК ДЖОЗЕФ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кеннеди (Фицджеральд) РОЗА ЭЛИЗАБЕТ

Рождение ребёнка
25.01.1915

Сын: Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК

Мать ребёнка: Кеннеди (Фицджеральд) РОЗА ЭЛИЗАБЕТ

Рождение ребёнка
29.05.1917

Сын: Кеннеди ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД

Мать ребёнка: Кеннеди (Фицджеральд) РОЗА ЭЛИЗАБЕТ

Рождение ребёнка
10.07.1921

Дочь: Шрайвер (Кеннеди) ЮНИС МЭРИ

Мать ребёнка: Кеннеди (Фицджеральд) РОЗА ЭЛИЗАБЕТ

Рождение ребёнка
20.11.1925

Сын: Кеннеди РОБЕРТ ФРЭНСИС

Мать ребёнка: Кеннеди (Фицджеральд) РОЗА ЭЛИЗАБЕТ

Рождение ребёнка
22.02.1932

Сын: Кеннеди ЭДВАРД МУР

Мать ребёнка: Кеннеди (Фицджеральд) РОЗА ЭЛИЗАБЕТ

Смерть
18.11.1969

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