Кеннеди ДЖОЗЕФ ПАТРИК (Старший)
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1888
Дата смерти18.11.1969
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1888
Отец: Кеннеди ПАТРИК ДЖОЗЕФ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1915
Мать ребёнка: Кеннеди (Фицджеральд) РОЗА ЭЛИЗАБЕТ
Рождение ребёнка
29.05.1917
Мать ребёнка: Кеннеди (Фицджеральд) РОЗА ЭЛИЗАБЕТ
Рождение ребёнка
10.07.1921
Дочь: Шрайвер (Кеннеди) ЮНИС МЭРИ
Мать ребёнка: Кеннеди (Фицджеральд) РОЗА ЭЛИЗАБЕТ
Рождение ребёнка
20.11.1925
Мать ребёнка: Кеннеди (Фицджеральд) РОЗА ЭЛИЗАБЕТ
Рождение ребёнка
22.02.1932
Сын: Кеннеди ЭДВАРД МУР
Мать ребёнка: Кеннеди (Фицджеральд) РОЗА ЭЛИЗАБЕТ
Смерть
18.11.1969