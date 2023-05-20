Кеннеди Онассис (Ли Бувье) ЖАКЛИН — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кеннеди Онассис (Ли Бувье) ЖАКЛИН

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1929

Дата смерти

19.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1929

Отец: Бувье ДЖОН ВЕРНОН (III)

Мать: Бувье (Ли) ДЖАНЕТ НОРТОН

Бракосочетание
12.08.1953

Муж: Кеннеди ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД

Рождение ребёнка
27.11.1957

Дочь: (Кеннеди) КЭРОЛАЙН БУВЬЕ

Отец ребёнка: Кеннеди ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД

Рождение ребёнка
25.11.1960

Сын: Кеннеди ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД (Младший)

Отец ребёнка: Кеннеди ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД

Бракосочетание
20.10.1968

Муж: Онассис АРИСТОТЕЛЬ СОКРАТ

Смерть
19.05.1994

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