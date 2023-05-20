Кеннеди Онассис (Ли Бувье) ЖАКЛИН
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1929
Дата смерти19.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1929
Отец: Бувье ДЖОН ВЕРНОН (III)
Мать: Бувье (Ли) ДЖАНЕТ НОРТОН
Бракосочетание
12.08.1953
Рождение ребёнка
27.11.1957
Дочь: (Кеннеди) КЭРОЛАЙН БУВЬЕ
Отец ребёнка: Кеннеди ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД
Рождение ребёнка
25.11.1960
Сын: Кеннеди ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД (Младший)
Отец ребёнка: Кеннеди ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД
Бракосочетание
20.10.1968
Смерть
19.05.1994