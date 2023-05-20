Бувье (Ли) ДЖАНЕТ НОРТОН — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бувье (Ли) ДЖАНЕТ НОРТОН

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1907

Дата смерти

22.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бувье ДЖОН ВЕРНОН (III)

Рождение ребёнка
28.07.1929

Дочь: Кеннеди Онассис (Ли Бувье) ЖАКЛИН

Отец ребёнка: Бувье ДЖОН ВЕРНОН (III)

Рождение ребёнка
03.03.1933

Дочь: Княгиня Радзивилл (Ли Бувье) КАРОЛИНА

Отец ребёнка: Бувье ДЖОН ВЕРНОН (III)

Смерть
22.07.1989

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