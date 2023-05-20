Бувье (Ли) ДЖАНЕТ НОРТОН
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1907
Дата смерти22.07.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1929
Дочь: Кеннеди Онассис (Ли Бувье) ЖАКЛИН
Отец ребёнка: Бувье ДЖОН ВЕРНОН (III)
Рождение ребёнка
03.03.1933
Дочь: Княгиня Радзивилл (Ли Бувье) КАРОЛИНА
Отец ребёнка: Бувье ДЖОН ВЕРНОН (III)
Смерть
22.07.1989