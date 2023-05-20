Бувье ДЖОН ВЕРНОН (III) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бувье ДЖОН ВЕРНОН (III)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1891

Дата смерти

03.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1929

Дочь: Кеннеди Онассис ЖАКЛИН

Мать ребёнка: Бувье ДЖАНЕТ НОРТОН

Рождение ребёнка
03.03.1933

Дочь: Княгиня Радзивилл КАРОЛИНА

Мать ребёнка: Бувье ДЖАНЕТ НОРТОН

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бувье ДЖАНЕТ НОРТОН

Смерть
03.08.1957