Бувье ДЖОН ВЕРНОН (III)
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1891
Дата смерти03.08.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1929
Дочь: Кеннеди Онассис ЖАКЛИН
Мать ребёнка: Бувье ДЖАНЕТ НОРТОН
Рождение ребёнка
03.03.1933
Дочь: Княгиня Радзивилл КАРОЛИНА
Мать ребёнка: Бувье ДЖАНЕТ НОРТОН
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бувье ДЖАНЕТ НОРТОН
Смерть
03.08.1957