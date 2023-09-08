Коломенская (Гоголина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломенская (Гоголина) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1964

Отец: Гоголин Николай Михайлович

Мать: Хвостова Алевтина Михайловна

Бракосочетание
05.08.1983

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коломенский Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
23.10.1987

Дочь: Камнева Светлана Александровна

Отец ребёнка: Коломенский Александр Георгиевич

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