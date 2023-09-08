Коломенская (Гоголина) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1964
Рождение ребёнка
14.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коломенский Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
23.10.1987
Дочь: Камнева Светлана Александровна
Отец ребёнка: Коломенский Александр Георгиевич