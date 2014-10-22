Хвостова Алевтина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова Алевтина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1940

Дата смерти

22.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1962

Сын: Гоголин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Гоголин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
24.10.1964

Дочь: Коломенская Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Гоголин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
28.12.1967

Дочь: Кириллова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Гоголин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
25.02.1970

Сын: Гоголин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Гоголин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
25.02.1970

Сын: Гоголин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гоголин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
28.04.1972

Сын: Гоголин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Гоголин Николай Михайлович

Смерть
22.10.2014
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