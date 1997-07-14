Гоголин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1936
Дата смерти14.07.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.03.1962
Сын: Гоголин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Хвостова Алевтина Михайловна
Рождение ребёнка
24.10.1964
Дочь: Коломенская Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Хвостова Алевтина Михайловна
Рождение ребёнка
28.12.1967
Дочь: Кириллова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Хвостова Алевтина Михайловна
Рождение ребёнка
25.02.1970
Сын: Гоголин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Хвостова Алевтина Михайловна
Рождение ребёнка
25.02.1970
Сын: Гоголин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Хвостова Алевтина Михайловна
Рождение ребёнка
28.04.1972
Сын: Гоголин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Хвостова Алевтина Михайловна
Смерть
14.07.1997