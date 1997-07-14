Гоголин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголин Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1936

Дата смерти

14.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1962

Сын: Гоголин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Хвостова Алевтина Михайловна

Рождение ребёнка
24.10.1964

Дочь: Коломенская Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Хвостова Алевтина Михайловна

Рождение ребёнка
28.12.1967

Дочь: Кириллова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Хвостова Алевтина Михайловна

Рождение ребёнка
25.02.1970

Сын: Гоголин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Хвостова Алевтина Михайловна

Рождение ребёнка
25.02.1970

Сын: Гоголин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Хвостова Алевтина Михайловна

Рождение ребёнка
28.04.1972

Сын: Гоголин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Хвостова Алевтина Михайловна

Смерть
14.07.1997
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