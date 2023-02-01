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Коломенский Александр Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1964

Дата смерти

01.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1964

Отец: Коломенский Георгий Васильевич

Мать: Коломенская Тамара Яковлевна

Рождение ребёнка
14.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коломенская Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
23.10.1987

Дочь: Камнева Светлана Александровна

Мать ребёнка: Коломенская Надежда Николаевна

Смерть
01.02.2023
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