Коломенский Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1964
Дата смерти01.02.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1964
Рождение ребёнка
14.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коломенская Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
23.10.1987
Дочь: Камнева Светлана Александровна
Мать ребёнка: Коломенская Надежда Николаевна
Смерть
01.02.2023