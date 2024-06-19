Архангельская (Невельская) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
1877
1877 ф.56 о.8 д.71 л.16об-17 О бракосочетании Жених кончивший курс Костромской Духовной Семинарии воспитанник Алексей Александров Архангельский Невеста Христорождественской церкви погоста Гребней умер... Показать все
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Богословская (Архангельская) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Архангельский Алексей Александрович
1879 ф.56 о.8 д.67 л.89об-90 Вера Христорождественской церкви погоста Гребней священник Алексей Александров Архангельский и законная жена его Надежда Николаева Архангельская Восприемники []кой губер... Показать все
Смерть
Неизвестно