Архангельская (Невельская) Надежда Николаевна Около 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Архангельская (Невельская) Надежда Николаевна

Место рождения

Гребни, Кинешемской уезд, Костромская губерния

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Невельский Николай Георгиевич

Мать: Невельская (Рябинина) Клавдия Ивановна

Гребни, Кинешемской уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
1877

Муж: Архангельский Алексей Александрович

Гребни, Кинешемской уезд, Костромская губерния
1877 ф.56 о.8 д.71 л.16об-17 О бракосочетании Жених кончивший курс Костромской Духовной Семинарии воспитанник Алексей Александров Архангельский Невеста Христорождественской церкви погоста Гребней умер... Показать все
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Богословская (Архангельская) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Архангельский Алексей Александрович

Гребни, Кинешемской уезд, Костромская губерния
1879 ф.56 о.8 д.67 л.89об-90 Вера Христорождественской церкви погоста Гребней священник Алексей Александров Архангельский и законная жена его Надежда Николаева Архангельская Восприемники []кой губер... Показать все
Смерть
Неизвестно

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