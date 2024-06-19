Невельский Николай Георгиевич 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Невельский Николай Георгиевич

Место рождения

Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Георгий Григорьевич

Мать: Анна Адриановна

Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Упоминание
1834
Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
1834 ф.200 о.20 д.160 л.104об-105
Бракосочетание
До 1856

Жена: Невельская (Рябинина) ? Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Архангельская (Невельская) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Невельская (Рябинина) Клавдия Ивановна

Гребни, Кинешемской уезд, Костромская губерния
Смерть
Неизвестно

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