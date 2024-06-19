Невельский Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Георгий Григорьевич
Мать: Анна Адриановна
Упоминание
1834
1834 ф.200 о.20 д.160 л.104об-105
Бракосочетание
До 1856
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Архангельская (Невельская) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Невельская (Рябинина) Клавдия Ивановна
Гребни, Кинешемской уезд, Костромская губерния
Смерть
Неизвестно