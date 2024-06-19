Невельская (Рябинина) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Рябинин Иван Иванович
Упоминание
1834
1834 200-3-586-543об-544 Гребни Священник Иоан Иоанов произведен в 1822 году из дьяконов оного Правления села Говейнова Преображенской церкви и писанный в пред сим ревизию при оной же церкови 45 у нег... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Архангельская (Невельская) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Невельский Николай Георгиевич
Смерть
1873
1873 56-8-73-1об-2 Погоста Гребни об умерших Кинешемского уезда Христо-Рождественской церкви Погоста Гребней священника Николая Невельского жена Клавдия Иванова Невельская 45 лет, от простуды