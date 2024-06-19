Невельская (Рябинина) Клавдия Ивановна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНевельская (Рябинина) Клавдия Ивановна

Невельская (Рябинина) Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Рябинин Иван Иванович

Мать: Рябинина Елена Васильевна

Упоминание
1834
Гребни, Кинешемской уезд, Костромская губерния
1834 200-3-586-543об-544 Гребни Священник Иоан Иоанов произведен в 1822 году из дьяконов оного Правления села Говейнова Преображенской церкви и писанный в пред сим ревизию при оной же церкови 45 у нег... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Архангельская (Невельская) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Невельский Николай Георгиевич

Гребни, Кинешемской уезд, Костромская губерния
Смерть
1873
Гребни, Кинешемской уезд, Костромская губерния
1873 56-8-73-1об-2 Погоста Гребни об умерших Кинешемского уезда Христо-Рождественской церкви Погоста Гребней священника Николая Невельского жена Клавдия Иванова Невельская 45 лет, от простуды

Мы используем куки для улучшения работы сайта.