Корниенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Александр

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Место рождения

Перевальск

Дата рождения

22.10.1961

Дата смерти

16.05.2023

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1961

Отец: Корниенко Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корниенко Светлана

Развод
Неизвестно

Жена: Корниенко Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корниенко Светлана

Смерть
16.05.2023
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