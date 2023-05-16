Корниенко Александр
Место рождения
Дата рождения22.10.1961
Дата смерти16.05.2023
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1961
Отец: Корниенко Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корниенко Светлана
Развод
Неизвестно
Жена: Корниенко Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корниенко Светлана
Смерть
16.05.2023