Корниенко Алексей
Место рождения
Дата рождения03.11.1937
Дата смерти01.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937
Отец: Корниенко Пётр
Мать: Корниенко Василиса
Рождение ребёнка
22.10.1961
Сын: Корниенко Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.12.1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.03.2017
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно