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Корниенко Алексей

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Место рождения

Лимаревка

Дата рождения

03.11.1937

Дата смерти

01.03.2017

Пол

Мужской

Отец

Около 1909 г.р.

Мать

Около 1911 г.р.

Жена

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Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937

Отец: Корниенко Пётр

Мать: Корниенко Василиса

Рождение ребёнка
22.10.1961

Сын: Корниенко Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.12.1961

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.03.2017
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
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