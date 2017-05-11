Корниенко Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
Дата смерти11.05.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корниенко Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Корниенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корниенко Александр
Смерть
11.05.2017
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно