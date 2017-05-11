Корниенко Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорниенко Светлана

Корниенко Светлана

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Дата смерти

11.05.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Корниенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Александр

Смерть
11.05.2017
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close