Корепанов Елизар Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Рождение ребёнка
15.02.1910
Сын: Корепанов Тимофей Елизарович
Мать ребёнка: Корепанова ?
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корепанов Сидор Елизарович
Мать ребёнка: Корепанова ?
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корепанова ?
Смерть
Неизвестно