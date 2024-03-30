Корепанов Елизар Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорепанов Елизар Васильевич

Корепанов Елизар Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: Корепанов Василий Григорьевич

Мать: Корепанова Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
15.02.1910

Сын: Корепанов Тимофей Елизарович

Мать ребёнка: Корепанова ?

Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корепанов Сидор Елизарович

Мать ребёнка: Корепанова ?

Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корепанова ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close