Корепанова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корепанов Сидор Елизарович
Отец ребёнка: Корепанов Елизар Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1910
Сын: Корепанов Тимофей Елизарович
Отец ребёнка: Корепанов Елизар Васильевич
Смерть
Неизвестно