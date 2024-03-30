Корепанова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепанова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корепанов Сидор Елизарович

Отец ребёнка: Корепанов Елизар Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корепанов Елизар Васильевич

Рождение ребёнка
15.02.1910

Сын: Корепанов Тимофей Елизарович

Отец ребёнка: Корепанов Елизар Васильевич

Смерть
Неизвестно

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