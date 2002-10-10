Корепанов Тимофей Елизарович
Место рожденияВерх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Дата рождения15.02.1910
Дата смерти10.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1910
Отец: Корепанов Елизар Васильевич
Мать: Корепанова ?
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корепанова Мария Константинова
г. Красноярск
Рождение ребёнка
17.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корепанова Мария Константинова
г. Красноярск
Место жительства
1961
г. Алма-Ата
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Алма-Ата
Смерть
10.10.2002
г. Иркутск