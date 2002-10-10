Корепанов Тимофей Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепанов Тимофей Елизарович

Место рождения

Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния

Дата рождения

15.02.1910

Дата смерти

10.10.2002

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1910

Отец: Корепанов Елизар Васильевич

Мать: Корепанова ?

Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корепанова Мария Константинова

г. Красноярск
Рождение ребёнка
17.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корепанова Мария Константинова

г. Красноярск
Место жительства
1961
г. Алма-Ата
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корепанова Мария Константинова

Место жительства
Неизвестно
г. Алма-Ата
Смерть
10.10.2002
г. Иркутск
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