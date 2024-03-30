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Корепанова Татьяна Семёновна

Место рождения

Вятская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Корепанов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Корепанов Василий Григорьевич

Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Корепанов Елизар Васильевич

Отец ребёнка: Корепанов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Корепанов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Корепанов Василий Григорьевич

Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корепанов Василий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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