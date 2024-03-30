Корепанова Татьяна Семёновна
Место рожденияВятская губерния
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Корепанов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Корепанов Василий Григорьевич
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1890 ст.
Сын: Корепанов Елизар Васильевич
Отец ребёнка: Корепанов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1897 ст.
Сын: Корепанов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Корепанов Василий Григорьевич
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Смерть
Неизвестно