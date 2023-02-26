Матрона Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти27.09.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.11.1874
Муж: Кириак Самуйлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1877
Дочь: Анна Кириакова
Отец ребёнка: Кириак Самуйлов
Рождение ребёнка
05.12.1877
Сын: Николай Кириаков
Отец ребёнка: Кириак Самуйлов
Рождение ребёнка
14.03.1879
Дочь: Дария Кириакова
Отец ребёнка: Кириак Самуйлов
Рождение ребёнка
10.01.1887
Дочь: Татьяна Кириакова
Отец ребёнка: Кириак Самуйлов
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дария Кириакова
Отец ребёнка: Кириак Самуйлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
27.09.1898