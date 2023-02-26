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Матрона Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

27.09.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1874

Муж: Кириак Самуйлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1877

Дочь: Анна Кириакова

Отец ребёнка: Кириак Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1877

Сын: Николай Кириаков

Отец ребёнка: Кириак Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1879

Дочь: Дария Кириакова

Отец ребёнка: Кириак Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1887

Дочь: Татьяна Кириакова

Отец ребёнка: Кириак Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дария Кириакова

Отец ребёнка: Кириак Самуйлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
27.09.1898
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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